За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1 009 330 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 июня: 1 090 российских оккупантов, 3 танка и 70 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 1009330 (+1090) человек
- танков — 10954 (+3) ед
- боевых бронированных машин — 22860 (+7) ед
- артиллерийских систем — 29374 (+46) ед
- РСЗО — 1421 (+1) ед
- средства ПВО — 1188 (+1) ед
- самолетов — 416 (+0) ед
- вертолетов — 337 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41299 (+70)
- крылатые ракеты — 3369 (+0)
- корабли / катера — 28 (+0) ед
- подводные лодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 52501 (+81) ед
- специальная техника — 3920 (+2).
Источник: Минфин
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