Бизнесмен из Дубая купил редкий китайский автомобиль за $1,5 млн (фото)

Предприниматель Станислав Семенов, который сейчас ведет бизнес в Дубае (ОАЭ), купил редкий китайский представительский автомобиль за $1,5 млн, сообщило издание CarNewsChina .

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Детали

Речь идет о модели Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun. Эта продажа стала рекордной для китайского автомобильного импорта.

Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun был изготовлен на заказ на основе модели Hongqi L5, которая используется в качестве официального государственного автомобиля в Китае.

Его главной особенностью является интерьер, состоящий из уникальных рисунков, выполненных в технике фучжоуского лака без покрытия. 28 слоев натурального лака наносятся вручную, затем сушатся на воздухе и полируются в течение 60 дней для получения нефритовой текстуры.

Изображения встречаются на нескольких элементах салона автомобиля — на передней панели перед пассажиром, на потолке и возле головы задних пассажиров.

Hongqi — бренд, входящий в холдинг FAW, который был основан в 1958 году по личному распоряжению Мао Цзэдуна. Машины этой марки до сих пор используют как официальные государственные автомобили Китая.

Семенов оформил сделку еще в апреле в ходе Шанхайского автосалона.

О покупателе известно, что он закончил МФТИ и Высшую школу экономики в Москве, а бизнес в Дубае основал в 2020 году.