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19 июня 2025, 18:06 Читати українською

Роль доллара сокращается: Лагард назвала три условия для укрепления евро как резервной валюты

Евро остается второй по величине резервной валютой в мире, занимая около 20% рынка. Однако для дальнейшего усиления его роли необходимо выполнение трех ключевых предпосылок: геополитических, экономических и правовых. Об этом заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард во время IX Ежегодной исследовательской конференции центробанков Украины и Польши, сообщает Укринформ.

Евро остается второй по величине резервной валютой в мире, занимая около 20% рынка.
Фото: facebook.com/christinelagarde

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Доллар теряет позиции

По словам Лагарда, евро занимает второе место среди резервных валют в мире, если не учитывать золото, стоимость которого существенно выросла для центральных банков на фоне нынешней неопределенности.

«Основной резервной валютой является доллар. И его роль со временем немного уменьшается. Это уже не 58% банковских резервов. Будущее покажет, но я не думаю, что эта ситуация изменится очень быстро», — отметила глава ЕЦБ.

Три столба для статуса резервной валюты

Лагард назвала три фундаментальных предпосылки, необходимых любой валюте для претендования на статус международной резервной:

  • Геополитическая предпосылка. Страна или блок стран должны продемонстрировать себя надежным торговым партнером. В настоящее время Европа имеет 72 двусторонних торговых договора со странами мира, что составляет 40% международной торговли. Кроме того, необходима способность себя защищать и над этим активно работают некоторые страны, в частности Германия.
  • Экономически момент. Валюта нуждается в привлекательности для инвестиций, надежной фискальной политике и способности привлекать капитал.
  • Правовая предпосылка (Доверие). Это уверенность экономических агентов в валюте и готовность выполнять правила международного валютного порядка.

«Если мы подписываем контракт, этот контракт должен выполняться и поддерживаться нашими судами. Это три столба, которые необходимы для любой валюты, чтобы претендовать на статус резервной валюты», — подытожила Лагард.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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