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19 июня 2025, 14:43 Читати українською

«Лос-Анджелес Лейкерс» продадут за рекордные $10 миллиардов — СМИ

Семья Басси, владеющая большей долей легендарного баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», заключает соглашение о продаже контрольного пакета акций франшизы (команды и бренда) бизнесмену Марку Уолтеру. Стоимость сделки оценивается примерно в $10 млрд, что является самой высокой суммой для профессиональной спортивной команды в США за всю историю. Об этом сообщает ESPN.

Семья Басси, владеющая большей долей легендарного баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», заключает соглашение о продаже контрольного пакета акций франшизы (команды и бренда) бизнесмену Марку Уолтеру.
Фото: facebook.com/losangeleslakers

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Детали сделки

По информации источников издания, семья Басов сохранит миноритарную долю в команде, чуть более 15%, в течение определенного периода.

Ключевым аспектом соглашения является то, что Джинни Басс останется управляющим владельцем «Лейкерс» и будет продолжать управлять командой как минимум несколько лет. Это было гарантировано в рамках соглашения, и Марк Уолтер полностью поддержал этот план.

Новый владелец и его спортивная империя

Марк Уолтер, генеральный директор и глава диверсифицированной холдинговой компании TWG Global, уже был акционером «Лейкерс» с 2021 года, когда он приобрел 26% акций у Фила Аншутца. Тогда же Уолтер получил приоритетное право выкупа контрольного пакета акций франшизы.

У Волтера и TWG Global есть интересы в многочисленных профессиональных спортивных организациях, в частности в бейсбольном клубе «Лос-Анджелес Доджерс», баскетбольном клубе «Лос-Анджелес Спаркс» (женская НБА), английском футбольном клубе «Челси» и Профессиональной женской хоккейной. Кроме того, через TWG Motorsports Уолтер владеет несколькими автогоночными командами, включая Cadillac Formula 1.

«Лейкерс» под руководством Басов

«Лейкерс» находился под контролем семьи Бассов 46 лет, что является самым длинным сроком владения среди любых клубов НБА. В 1979 году Джерри Басс приобрел франшизу у Джека Кента Кука за $67,5 млн, в сделку также входили «Лос-Анджелес Кингз» (хоккейный клуб) и арена «Форум». С 1980 года «Лейкерс» выиграли 11 чемпионских титулов, больше всего среди всех команд НБА за этот период.

После смерти Джерри Басса в 2013 году право собственности на «Лейкерс» перешло к трасту, контролируемому его шестью детьми. В 2017 году было достигнуто соглашение, по которому Джинни Басс стала управляющим владельцем клуба. Продажа Уолтера была одобрена братьями и сестрами Басс большинством голосов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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