Из хэтчбека на электрокроссовер: Официально представлен Nissan Leaf третьего поколения

Компания Nissan официально представила электромобиль Leaf третьего поколения — теперь в виде кроссовера. Об этом говорится на официальном сайте японского автопроизводителя.

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Что известно о новой модели

Новая модель имеет длину 4350 мм, ширину 1810 мм и высоту 1550 мм при колесной базе 2690 мм.

Автомобиль имеет улучшенную аэродинамику (коэффициент лобового сопротивления 0,25) благодаря обтекаемому силуэту, скрытым ручкам, плоскому днищу и каплевидной крыше.

Leaf получит семь цветовых вариантов. В базовой версии доступны 18-дюймовые легкосплавные диски, а в топовой — 19-дюймовые колеса.

Салон будет доступен в черном и белом исполнении. На передней панели установили два 14,3-дюймовых дисплея. В Leaf интегрированы сервисы Google, которыми можно управлять через эти дисплеи или голосом. Поддерживаются обновления «по воздуху».

Через приложение Nissan Connect Services можно дистанционно планировать маршрут, контролировать зарядку и кондиционирование.

Объем багажника составляет 437 литров.

Европейская версия модели базируется на платформе CMF-EV, которую используют Nissan Ariya и модели Renault Megane E-Tech и Scenic E-Tech.

Кроссовер предлагается в двух вариантах. Стандартная мощность 176 л.с., батарея емкостью на 52 кВт∙ч (запас хода 436 км за WLTP) и способна разгоняться до 160 км/ч. В топовой версии улучшена как мощность — 218 л.с., так и батарея — 75 кВт∙ч, что обеспечивает до 604 км запаса хода.

Быстрая зарядка мощностью до 150 кВт позволяет восполнить заряд на 80% за 30 минут. Аккумулятор предварительно подогревается или охлаждается в зависимости от погодных условий и маршрута.

Также предусмотрена функция Vehicle-to-Load, позволяющая питать внешние устройства — до 3,6 кВт. В перспективе Leaf также получит поддержку Vehicle-to-Grid, что позволит возвращать энергию к электросети.

Производство нового Leaf наладят на британском заводе Nissan в Сандерленде.

Заказы в Европе откроют осенью 2025 года, а первые поставки ожидаются весной 2026 года. Стоимость электромобиля пока не объявлена.