В скором времени в приложении «Дия» появятся две новые строительные услуги, которые позволят сообщать о начале или завершении строительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
В «Дие» запустят две новые строительные услуги
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Уже скоро подать уведомление о начале строительных работ и зарегистрировать декларацию о готовности объекта по стройпаспорту можно будет в приложении «Дия», — говорится в сообщении Минцифры.
Ранее такая возможность была доступна только на портале «Дия» или в ЦНАПах.
Новые услуги будут касаться:
- зданий площадью до 500 кв.м и высотой до двух этажей;
- хозяйственных построек на участке — таких как гаражи, сараны, летние кухни
и т. д.
Push-уведомление о результатах услуг
Кроме этого, Министерство цифровой трансформации внедрит push-уведомление в «Дие» о результатах строительных услуг, которые украинцы оформляют в ЦНАПах.
Эти уведомления будут поступать после отправки документов в Единую государственную электронную систему в сфере строительства, а также по результатам их рассмотрения.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии