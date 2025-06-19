В «Дие» запустят две новые строительные услуги

В скором времени в приложении «Дия» появятся две новые строительные услуги, которые позволят сообщать о начале или завершении строительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Уже скоро подать уведомление о начале строительных работ и зарегистрировать декларацию о готовности объекта по стройпаспорту можно будет в приложении «Дия», — говорится в сообщении Минцифры.

Ранее такая возможность была доступна только на портале «Дия» или в ЦНАПах.

Новые услуги будут касаться:

зданий площадью до 500 кв.м и высотой до двух этажей;

хозяйственных построек на участке — таких как гаражи, сараны, летние кухни и т. д.

Push-уведомление о результатах услуг

Кроме этого, Министерство цифровой трансформации внедрит push-уведомление в «Дие» о результатах строительных услуг, которые украинцы оформляют в ЦНАПах.

Эти уведомления будут поступать после отправки документов в Единую государственную электронную систему в сфере строительства, а также по результатам их рассмотрения.