Из-за технического сбоя в наземном транспорте Киева могут не срабатывать QR-билеты. Об этом сообщается в Киевской городской государственной администрации.
В Киеве из-за технического сбоя в наземном транспорте могут не срабатывать QR-билеты
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Отмечается, что специалисты уже работают над устранением неисправности.
Как оплатить проезд
Оплатить проезд можно:
- транспортной и цифровой картой;
- банковской картой;
- гаджетом с NFC, к которому привязана банковская карта.
Пока продолжаются восстановительные работы, контролеры «Киевпасстранса» не будут штрафовать пассажиров.
Источник: Минфин
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