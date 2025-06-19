Tether авторизовала к выпуску 1 миллиард USDT в сети Ethereum: что нового на крипторынке

Tether авторизовала к выпуску 1 миллиард USDT в сети Ethereum

В среду, 18 июня, эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — авторизовала выпуск еще 1 млрд монет в сети Ethereum. Предварительное пополнение резервов произошло 9 июня, когда был создан аналогичный объем токенов.

Генеральный директор Tether Паоло Ардоино сообщил в X (ранее Twitter), что объем стейблкоинов на Ethereum в настоящее время авторизован, но еще не выпущен. По его словам, эти токены могут быть использованы для предстоящей эмиссии или свопов между блокчейнами.

Отметим, что капитализация USDT составляет около $155 млрд. По данным DeFiLlama, доминирование USDT на рынке составляет 62%.

Coinbase интегрирует USDC в качестве обеспечения для фьючерсной торговли

Coinbase Derivatives — дочерняя структура криптовалютной биржи Coinbase — объявила о планах разрешить использование стейблкоина USDC в фьючерсной торговле. Об этом сообщает The Block.

В заявлении говорится, что над реализацией будет работать клиринговая компания Nodal Clear. Стороны уже сотрудничали при запуске круглосуточных фьючерсов на биткоин и Ethereum, следует из прессрелиза.

Глава Nodal Clear Пол Кузенца добавил, что интеграция USDC — это «последовательный шаг к инновациям», учитывающий потребности рынка.

По словам CEO Coinbase Derivatives Бориса Ильевского, только фиат отвечает клиринговым требованиям, однако компании планируют приравнять USDC к фиатной валюте в расчетах маржи.

Также в сообщении говорится, что инициатива реализуется при участии Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, которая регулирует обе компании. Ожидается, что процесс будет завершен к 2026 году.

JD Coinlink запланировала запуск стейблкоинов в Гонконге на IV квартал 2025 года

Китайское дочернее предприятие электронной коммерции JD.com — JD Coinlink — готовится к запуску стейблкоинов, привязанных к гонконгскому доллару и другим валютам. Об этом генеральный директор Лю Пэнг заявил в интервью Bloomberg Businessweek.

Запуск может состояться уже в IV квартале 2025 г. после тестирования в песочнице Гонконгского валютного управления.

Пенг подчеркнул, что стейблкоины не являются криптовалютами типа биткоина или Ethereum, а скорее «инструментами для платежей», подобно мобильным кошелькам.

Он, как один из ключевых создателей WeChat Pay, считает, что стейблкоины могут сыграть «взрывную» роль в международных расчетах, став финансовой инфраструктурой эпохи Web3.

Компания JD Coinlink, зарегистрированная в Гонконге в марте 2024 года, уже завершила второй этап тестирования. Участники испытывают использование стейблкоинов в трансграничных платежах, инвестиционных транзакциях и розничной торговле.

Пенг отметил, что первой площадкой станет JD Global Sale в Гонконге и Макао, где стейблкоинами можно будет оплачивать покупки.

Введение стейблкоинов регулируется новым законом, официально опубликованным 30 мая. Он вступит в силу 1 августа 2025 г. и предусматривает лицензирование эмитентов стейблкоинов.

JD Coinlink ожидает получить лицензию уже в первой половине IV квартала и сразу вывести стейблкоин на публичный блокчейн.

Пенг подчеркнул, что в мире, где USDT и USDC доминируют на рынке с долей свыше 80%, JD Coinlink делает ставку на комплайенс и сосредоточение на реальном секторе экономики. Целью является не криптоспекуляция, а удобные и прозрачные трансграничные платежи для предприятий Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной Америки и Европы.

Он признает, что стейблкоин — это не просто продукт, а системная финансовая инфраструктура.

Компания планирует сотрудничество с лицензированными партнерами по развитию сервисов в сфере финансирования цепей поставки, в частности с использованием блокчейна в логистике и управлении заказами.

Канадская компания запустила майнинг биткоина на сопутствующем газе

Компания AgriFORCE начала майнинг биткоина с использованием сопутствующего газа (смесь пропана и бутана, выделяемого при добыче и переработке нефти) на объекте в городе Бервин, Канада.

На первом этапе мощность комплекса составила 425 кВт. Установлено 120 ASIC-майнеров Bitmain S21 с совокупным хешрейтом более 32 PH/s. Во второй фазе предусмотрены дополнительные 200 кВт энергоснабжения.

Компания также заключила соглашение с BlueFlare, предусматривающим добавление еще 1,3 МВт на двух новых локациях в регионе. Получившуюся инфраструктуру планируют использовать для майнинга, вычислений в сфере ИИ и других задач.

«Мы не ждем разрешений или модернизации сетей — мы превращаем газ в вычисление за недели, а не годы», — заявила CEO AgriFORCE Джоли Кан.

К концу 2025 г. AgriFORCE планирует нарастить хешрейт до 0,5 EH/s. Цель на первый квартал 2026 года — 1 EH/s.

В настоящее время компания уже получила 7 BTC ориентировочной стоимостью $735 000 на площадках в Альберте и Огайо.

Согласно стратегии, до 50% добываемых монет компания может оставить в резерве. Другую часть используют для масштабирования. Также разрешается направлять до 50% привлеченного капитала на покупку биткоина на рынке.