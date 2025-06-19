Курс валют на 19 июня: евро и доллар в банках дешевеют

В четверг на наличном рынке курс доллара потерял 3 копейки в покупке и прибавил 3 копейки в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже потерял 1 копейку. Евро потеря 16 копеек в покупке и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,27−41,85 грн. Евро покупают за 47,60 грн, а продают за 48,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,50−41,55, евро — 48,00−48,28 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,71−41,74 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,83−47,85 грн/евро.

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