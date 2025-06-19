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19 июня 2025, 9:49 Читати українською

НБУ создал Департамент интегрированного риск-менеджмента

Для повышения институциональной возможности регулятора был реорганизован Департамент риск-менеджмента и создан на его основе Департамент интегрированного риск-менеджмента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора от 18 июня.

Для повышения институциональной возможности регулятора был реорганизован Департамент риск-менеджмента и создан на его основе Департамент интегрированного риск-менеджмента.
Фото: depositphotos

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Чем будет заниматься Департамент

Вновь созданный департамент будет иметь расширенные полномочия и пределы ответственности.

К его задачам будет принадлежать организация системы управления рисками в Национальном банке (финансовыми, операционными, экологическими, социальными и управленческими (Environmental, Social, Governance — ESG) рисками, рисками третьих сторон), разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ, а также обеспечение:

  • формирование резервов на покрытие финансовых рисков, связанных с уменьшением полезности активов НБУ;
  • осуществление оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в случаях, предусмотренных в нормативно правовых и распорядительных актах НБУ;
  • осуществление оценки справедливой стоимости имущества, являющегося обеспечением выполнения обязательств по договорам залога НБУ либо предлагается в залог НБУ, либо при приобретении заложенного имущества в собственность НБУ, верификации отчетов субъектов оценочной деятельности, выборочного мониторинга имущества, обеспечивающего выполнение обязательств по кредитам, предоставленным НБУ, а также в залог НБУ, залогодержателем;
  • взаимодействия с Фондом гарантирования вкладов физических лиц в процессе согласования первоначальной цены реализации имущества;
  • методологического сопровождения внедрения системы внутреннего контроля в НБУ и его мониторинг;
  • планирование и координация управления непрерывностью деятельности НБУ (в том числе в особый период).

Департамент интегрированного риск-менеджмента (как и поныне Департамент риск-менеджмента) относится к вертикали подчинения «Общий блок», руководство которой осуществляет Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
zevs1
zevs1
19 июня 2025, 10:12
#
Для чего этот риск-менеджмент нужен?
НБУ наполняет резерв под 8%годовых и деньги лежат мёртвым грузом, вопрос для чего???
+
+27
TAN72
TAN72
19 июня 2025, 11:00
#
Раздувание штатов,надо пристроить своих друзей.
+
0
zevs1
zevs1
19 июня 2025, 12:27
#
Это понятно,но экономика в руинах из-за таких деятелей.
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