Для повышения институциональной возможности регулятора был реорганизован Департамент риск-менеджмента и создан на его основе Департамент интегрированного риск-менеджмента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора от 18 июня.
НБУ создал Департамент интегрированного риск-менеджмента
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Чем будет заниматься Департамент
Вновь созданный департамент будет иметь расширенные полномочия и пределы ответственности.
К его задачам будет принадлежать организация системы управления рисками в Национальном банке (финансовыми, операционными, экологическими, социальными и управленческими (Environmental, Social, Governance — ESG) рисками, рисками третьих сторон), разработка и совершенствование политики, методов и процедур управления рисками НБУ, а также обеспечение:
- формирование резервов на покрытие финансовых рисков, связанных с уменьшением полезности активов НБУ;
- осуществление оценки справедливой стоимости финансовых инструментов в случаях, предусмотренных в нормативно правовых и распорядительных актах НБУ;
- осуществление оценки справедливой стоимости имущества, являющегося обеспечением выполнения обязательств по договорам залога НБУ либо предлагается в залог НБУ, либо при приобретении заложенного имущества в собственность НБУ, верификации отчетов субъектов оценочной деятельности, выборочного мониторинга имущества, обеспечивающего выполнение обязательств по кредитам, предоставленным НБУ, а также в залог НБУ, залогодержателем;
- взаимодействия с Фондом гарантирования вкладов физических лиц в процессе согласования первоначальной цены реализации имущества;
- методологического сопровождения внедрения системы внутреннего контроля в НБУ и его мониторинг;
- планирование и координация управления непрерывностью деятельности НБУ (в том числе в особый период).
Департамент интегрированного риск-менеджмента (как и поныне Департамент риск-менеджмента) относится к вертикали подчинения «Общий блок», руководство которой осуществляет Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
НБУ наполняет резерв под 8%годовых и деньги лежат мёртвым грузом, вопрос для чего???