За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1008240 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 июня: 1080 российских оккупантов, 4 танка и 64 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1008 240 (+1080) человек,
- танков — 10951 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22853 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 29328 (+63) ед,
- РСЗО — 1420 (+0) ед,
- средства ПВО — 1187 (+0) ед,
- самолетов — 416 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41229 (+64),
- крылатые ракеты — 3369 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 52420 (+108) ед,
- специальная техника — 3918 (+2).
Источник: Минфин
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