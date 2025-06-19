В Тегеране приостановили биржевые торги

Торги на Тегеранской бирже приостановлены по решению ее управляющего органа — Высшего совета. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim в своем телеграм-канале.

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Причина приостановки

Причиной такого решения стала угроза дестабилизации рынка на фоне эскалации военной напряженности с Израилем.

Пресс-секретарь иранского правительства Фатеме Мохаджерани объявила о решении на пресс-конференции в Тегеране.

Мохаджерани отметила, что финансовые рынки останутся закрытыми до тех пор, пока регулирующие органы не сочтут обстановку достаточно безопасной. По ее словам, этот шаг направлен на защиту государственных инвестиций в нестабильный период.

Напомним