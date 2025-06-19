Торги на Тегеранской бирже приостановлены по решению ее управляющего органа — Высшего совета. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim в своем телеграм-канале.
В Тегеране приостановили биржевые торги
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Причина приостановки
Причиной такого решения стала угроза дестабилизации рынка на фоне эскалации военной напряженности с Израилем.
Пресс-секретарь иранского правительства Фатеме Мохаджерани объявила о решении на пресс-конференции в Тегеране.
Мохаджерани отметила, что финансовые рынки останутся закрытыми до тех пор, пока регулирующие органы не сочтут обстановку достаточно безопасной. По ее словам, этот шаг направлен на защиту государственных инвестиций в нестабильный период.
Напомним
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за его ядерной программы.
Источник: Минфин
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