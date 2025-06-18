Перерабатывающая промышленность и торговля обеспечили треть бюджетных поступлений нынешнего года

Наибольшую долю поступлений в сводный бюджет Украины за январь-май 2025 обеспечили предприятия перерабатывающей промышленности, а также оптовой и розничной торговли. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

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По данным ведомства, за первые пять месяцев года наибольший вклад в бюджет внесла перерабатывающая промышленность, обеспечив 17,6% от общих налоговых поступлений.

Следом за ней следует оптовая и розничная торговля, включая ремонт автотранспорта и мотоциклов, с долей в 17,2%.

Также значительный вклад внесли секторы государственного управления и обороны с обязательным социальным страхованием (11,7%) и финансовой и страховой деятельности (9,1%).

Наибольший рост оплаты

Наибольший рост оплаты за январь-май 2025 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в следующих отраслях: