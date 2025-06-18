К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 18 июня: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 18 июня
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Закрытие 18 июня
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Изменения
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41,56/41,59
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41,71/41,74
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15/15
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47,84/47,87
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47,94/47,96
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10/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,82 грн. Евро покупают за 47,70 грн, а продают за 48,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,56, евро — 48,16−48,30 грн.
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Источник: Минфин
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