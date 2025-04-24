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24 апреля 2025, 15:07 Читати українською

Тигипко купил Идея Банк за $36,5 миллионов

Польский Getin Holding SA 23 апреля с третьей попытки продал 100% акций Идея Банка (Львов), 27 по объему активов в Украине. Об этом говорится в биржевом сообщении продавца.

Польский Getin Holding SA 23 апреля с третьей попытки продал 100% акций Идея Банка (Львов), 27 по объему активов в Украине.
Фото: pixabay.com

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Покупателем выступила кипрская компания Alkemi Limited владельца группы «ТАС» Сергея Тигипко по выполнению условного договора купли-продажи от 18 октября прошлого года.

«Согласно договору эмитент получил цену за акции, которая составляла эквивалент $36,5 млн. Кроме того, эмитент получил вознаграждение в эквиваленте евро в размере $194,339 тыс. по эксклюзивному договору, заключенному эмитентом с покупателем 22 апреля 2025 года», — отметил он.

Он добавил, что получил вознаграждение за передачу прав на средства, накопленные на депозите в Идея Банк, что соответствует 30,24 млн грн в евро, то есть 633,79 тыс. евро на основании договора поручения, заключенного между продавцом, покупателем и банком 23 апреля 2025 года.

Напомним

Национальный банк решением от 21 апреля дал согласие на опосредованное приобретение владельцем группы «ТАС» Сергеем Тигипко 100% акций Идея Банка.

Как писал ранее «Минфин», в феврале 2022 года Getin сообщил, что ему второй раз не удалось продать Идея Банк.

Заключенное 10 ноября 2021 года соглашение об условиях продажи его 100% акций Первому украинскому международному банку (ПУМБ, Киев) Рината Ахметова было разорвано в связи с невыполнением всех условий перехода права собственности до 25 февраля.

После разрыва соглашения с ПУМБом Getin отказался от продажи своего украинского дочернего банка в условиях войны в Украине.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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