UBS ухудшил прогноз для польского злотого в паре с евро

Швейцарский банк UBS пересмотрел свои ожидания по курсу польского злотого, ссылаясь на глобальные торговые напряжения и внутренние политические вызовы. Об этом сообщает аналитический отдел банка, пишет Investing.com.

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Ключевые изменения в прогнозах

UBS изменил свой прогноз EUR/PLN на уровень 4,25 в течение второго квартала 2026 года, отклонившись от предыдущих ожиданий постепенного укрепления злотого. Предыдущий прогноз: 4.20.

Для пары USD/PLN банк также изменил оценки:

3,66 в третьем и четвертом кварталах 2025 года

3,60 в первом квартале 2026 года (предыдущий прогноз 3,58)

3,54 во втором квартале 2026 года (предыдущий прогноз 3,50)

Факторы давления на злотый

Аналитики выделяют три основные группы рисков:

Торговые напряжения. Хотя ситуация несколько улучшилась, остаются угрозы из-за низких темпов роста мировой экономики и повышения цен на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Политическая нестабильность. Правительство Польши может столкнуться с трудностями в продвижении законодательной программы после избрания Кароля Навроцкого в президенты.

Бюджетный недостаток. Проблемы с фискальной консолидацией оказывают дополнительное давление на национальную валюту.

Положительные факторы

Несмотря на вызовы, UBS отмечает несколько позитивных факторов:

Поступления средств от ЕС будут продолжать стимулировать экономический рост Польши.

Фискальные расходы Германии могут принести дополнительные выгоды в среднесрочной перспективе.

Более жесткая монетарная политика Национального банка Польши.

Перспективы доллара

UBS ожидает ослабления доллара США по отношению к европейским валютам в ближайшие кварталы, что может способствовать злотому. Исключением станет ситуация, если США введут специальные торговые ограничения против Европы.

Почему это важно

Просмотр прогнозов UBS отображает сложный баланс рисков и возможностей польской экономики. Хотя злотому угрожают внешние и внутренние вызовы, поддержка ЕС и потенциальные преимущества от немецкой фискальной политики могут помочь стабилизировать ситуацию. Инвесторам следует учитывать эти факторы при оценке перспектив польского рынка.