БЭБ разоблачило директора госпредприятия в уклонении от уплаты налогов почти на 100 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили директора государственного предприятия, специализирующегося на транспортировке по трубопроводу аммиака, в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В ходе досудебного расследования установлено, что руководитель предприятия, достоверно осведомленный об объеме задекларированных налоговых обязательств, сознательно уклонился от их уплаты, несмотря на наличие достаточных средств на счетах предприятия. Он распорядился активами по своему усмотрению.

По данным аналитического исследования, подтвержденного экономической экспертизой, сумма ущерба, нанесенного бюджету, составляет 97,7 млн грн.

В результате проведенных следственных действий руководителю предприятия поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов (обязательных платежей)».

«В ходе досудебного расследования детективы обеспечили полное возмещение ущерба, нанесенного государству. Средства уже уплачены в бюджет. Уголовное производство направлено в суд», — говорится в сообщении.