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18 июня 2025, 12:30 Читати українською

Bitget запускает режим «PRO» с персонализированными услугами для институциональных клиентов и VIP-трейдеров

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о запуске Bitget PRO — новой программы, ориентированной на потребности институциональных клиентов и VIP-трейдеров, а также других участников с высокими объемами торгов. В рамках программы предлагается оптимизированную торговую среду с рядом преимуществ: сниженные комиссии, улучшенные процентные ставки, услуги кастодиального хранения и кредитования, повышенные лимиты API-запросов и увеличенные лимиты на вывод средств.

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о запуске Bitget PRO — новой программы, ориентированной на потребности институциональных клиентов и VIP-трейдеров, а также других участников с высокими объемами торгов.
Фото: freepik.com

Эти улучшения направлены на обеспечение эффективного распределения капитала и поддержку сложных торговых стратегий в различных рыночных условиях. Критерии участия в программе Bitget PRO автоматизированы: отбор проходит ежедневно в 09:00 (UTC+8), а условия и комиссии различаются в зависимости от уровня PRO. Для получения уровня PRO 1 требуется, чтобы не менее 20% объема торгов за последние 30 дней приходилось на сделки, совершенные через API. Пользователи, не соответствующие требованиям, автоматически переводятся в статус VIP. Bitget также предлагает программы маркет-мейкинга и брокерства, предоставляя дополнительные возможности вовлечения в экосистему платформы.

«Институциональные трейдеры становятся движущей силой внедрения криптовалют, формируя облик отрасли благодаря масштабу, точности и стратегии. Bitget PRO призван стать центром притяжения для топовых участников рынка — с высоким уровнем безопасности и возможностью тестировать инструменты, отвечающие потребностям высокочастотной торговли», — прокомментировала CEO Bitget Грейси Чен.

Bitget PRO является расширением VIP-программы. Если VIP-статус больше подходит для ручной торговли и розничных пользователей, то Bitget PRO ориентирован на институциональных трейдеров, использующих API-интерфейсы. Пользователи PRO получают технические преимущества, включая увеличенные лимиты API, приоритетную поддержку и прямое взаимодействие с API-командой Bitget для оптимизации торговых процессов. Кроме того, PRO-трейдеры получают доступ к программам институционального кредитования, более высоким лимитам на вывод, защищённым приватным подключениям и увеличенному количеству субаккаунтов — всё это формирует более эффективный опыт для крупномасштабной торговли.

Ранее в этом году Bitget запустила сервис Institutional Lending, предлагающий до 5-кратного кредитного плеча на спотовой торговле, с планами расширения на деривативный рынок. Платформа также улучшила услуги OTC и установила партнёрство с кастодиальными провайдерами, такими как Cobo и Fireblocks, для повышения безопасности. Дополнительно Bitget усовершенствовала функцию Unified Accounts, позволяя профессиональным трейдерам вести живую торговлю сразу по нескольким парам в рамках одного аккаунта.

Запуск Bitget PRO — очередной шаг на пути создания институционально ориентированной торговой инфраструктуры. По мере того как участие институционалов на крипторынке усиливается, Bitget стремится предоставлять инструменты и сервисы, соответствующие требованиям алгоритмической, высокочастотной и крупнообъёмной торговли.

Больше информации о программе Bitget PRO на официальном сайте.

Источник: Минфин
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