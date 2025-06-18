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18 июня 2025, 13:26 Читати українською

Британский фондовый рынок возобновил рост после инфляционных данных

Индекс FTSE 100 вырос в среду, компенсировав вчерашнее падение на 0,5%, на фоне того, что инфляция в Великобритании оказалась выше ожиданий. Об этом сообщает Trading Economics.

Индекс FTSE 100 вырос в среду, компенсировав вчерашнее падение на 0,5%, на фоне того, что инфляция в Великобритании оказалась выше ожиданий.

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Реакция рынка на инфляцию

Потребительские цены в мае выросли до 3,4% в годовом исчислении, что несколько превысило прогнозы. Однако это почти не изменило ожиданий будущей политики Банка Англии. Аналитики считают, что регулятор оставит ставки без изменений на июньском заседании, но до конца года возможны два их понижения.

Динамика отдельных компаний

Акции компании Ocado, которая занимается лицензированием пищевых продуктов, выросли более чем на 4% после новостей об открытии нового центра обслуживания клиентов в Испании и расширении технологического партнерства с сетью супермаркетов Bon Preu. Для Ocado такие лицензионные сделки являются ключевым фактором стоимости.

В то же время строительный сектор ощутил давление из-за инфляционных данных. Индекс строительных компаний FTSE 350 упал примерно на 0,5%, а акции связанных поставщиков, таких как Howden Joinery, также показали умеренное понижение.

Почему это важно

Несмотря на неожиданный рост инфляции, рынок продолжает верить в будущее смягчение монетарной политики. Сегодняшнее обновление FTSE 100 свидетельствует о том, что инвесторы восприняли майский всплеск цен как временное явление. Однако реакция строительного сектора напоминает, что некоторые отрасли остаются уязвимыми к инфляционным рискам.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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