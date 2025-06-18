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18 июня 2025, 11:02 Читати українською

Немецкий оборонный стартап получил миллионные инвестиции от основателя Spotify

Компания Helsing, специализирующаяся на производстве беспилотников для украинской армии, привлекла 600 млн евро от основателя Spotify Даниэля Эка. Об этом сообщает Financial Times.

Компания Helsing, специализирующаяся на производстве беспилотников для украинской армии, привлекла 600 млн евро от основателя Spotify Даниэля Эка.

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Что известно о компании

Helsing была создана в 2021 году группой германских специалистов. Первоначально компания занималась разработкой программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, но впоследствии расширила деятельность по производству различных видов беспилотной техники.

Среди продукции компании:

  • ударные дроны, производимые в южной Германии и поставляемые Украине;
  • беспилотные летательные аппараты;
  • подводные дроны.

Кто инвестировал в проект

Инвестиционный фонд Prima Materia, основанный Даниэлем Эком и его партнером Шакилом Ханом, уже поддерживал Helsing в 2021 году. Новый взнос в размере 600 млн. евро значительно увеличил общий объем инвестиций в компанию.

Среди других инвесторов Helsing:

  • шведский оборонный концерн Saab
  • венчурные фонды Lightspeed Ventures, Accel, Plural и General Catalyst

Почему это важно

Эти инвестиции демонстрируют растущий интерес международного бизнеса к оборонным технологиям, особенно в контексте поддержки Украины. Финансирование от Эка позволит Helsing увеличить производство дронов, которые уже сейчас помогают украинской армии на фронте. Кроме того, этот случай показывает, как технологические предприниматели все больше включаются в решение глобальных вызовов безопасности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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