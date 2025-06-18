Компания Helsing, специализирующаяся на производстве беспилотников для украинской армии, привлекла 600 млн евро от основателя Spotify Даниэля Эка. Об этом сообщает Financial Times.
Немецкий оборонный стартап получил миллионные инвестиции от основателя Spotify
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Что известно о компании
Helsing была создана в 2021 году группой германских специалистов. Первоначально компания занималась разработкой программного обеспечения на основе искусственного интеллекта, но впоследствии расширила деятельность по производству различных видов беспилотной техники.
Среди продукции компании:
- ударные дроны, производимые в южной Германии и поставляемые Украине;
- беспилотные летательные аппараты;
- подводные дроны.
Кто инвестировал в проект
Инвестиционный фонд Prima Materia, основанный Даниэлем Эком и его партнером Шакилом Ханом, уже поддерживал Helsing в 2021 году. Новый взнос в размере 600 млн. евро значительно увеличил общий объем инвестиций в компанию.
Среди других инвесторов Helsing:
- шведский оборонный концерн Saab
- венчурные фонды Lightspeed Ventures, Accel, Plural и General Catalyst
Почему это важно
Эти инвестиции демонстрируют растущий интерес международного бизнеса к оборонным технологиям, особенно в контексте поддержки Украины. Финансирование от Эка позволит Helsing увеличить производство дронов, которые уже сейчас помогают украинской армии на фронте. Кроме того, этот случай показывает, как технологические предприниматели все больше включаются в решение глобальных вызовов безопасности.
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