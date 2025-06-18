Курс валют на 18 июня: евро в банках подешевел на 10 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара потерял 3 копейки в покупке и прибавил 10 копеек в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке потерял 1 копейку, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро потерял 20 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,22−41,85 грн. Евро покупают за 47,60 грн, а продают за 48,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,41−41,48, евро — 48,00−48,28 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,65−41,59 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,84−47,87 грн/евро.

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