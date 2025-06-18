В Украине создадут единственный госреестр военнослужащих. Military ID присвоят каждому военному

17 июня Верховная Рада поддержала законопроект № 12066 о создании Единого государственного реестра военнослужащих. Это важный шаг к упорядоченной и современной системе учета. Об этом написал министр обороны Рустем Умеров.

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Что даст создание реестра

По словам Умерова, единственный государственный реестр военнослужащих — это цифровая база, которая позволит:

быстрее и точнее фиксировать данные о личном составе,

автоматически формировать аналитику о резерве,

минимизировать количество бюрократических процедур и человеческий фактор.

«Ключевое новшество — Military ID, цифровой идентификатор, который позволит обмениваться данными между реестрами без разглашения персональной информации», — рассказал министр.

Он пояснил, что на основе этой системы в будущем военные смогут получать социальные услуги, льготы и бонусы онлайн, в том числе через «Армия+».

«Реестр будет работать исключительно в Украине. Данные — под контролем Центра реагирования на киберинциденты. Минимум персональной информации. Без сохранения данных о званиях, специальности или боевых задачах. Это — об удобстве, безопасности и справедливом сервисе для каждого, кто служит», — подчеркнул Умеров.

Напомним

Верховная Рада приняла закон № 12066 об усовершенствовании порядка ведения военного учета.

Согласно изменениям, данные о состоянии здоровья для определения пригодности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений.