Платные «списки лекарств»: Мониторинг Минздрава выявил в больницах значительные нарушения

206 медицинских учреждений получили запросы от НСЗУ с требованием предоставить объяснения и подтверждающие документы о бесплатном обеспечении пациентов лекарствами и медизделиями. По причине непредоставления обоснованных объяснений НСЗУ остановила оплаты для 36 из них в мае 2025 года — согласно условиям договора. Об этом идет речь в сообщении Министерства здравоохранения от 16 июня.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Нарушения в больницах

Как отмечается, в ходе внепланового мониторинга уже выявлены конкретные нарушения.

В частности, в 2 из 6 проверенных учреждений, оказывающих помощь при инсульте с использованием эндоваскулярных вмешательств, выявлены факты использования медизделий, которые не учитывались в заведении, что может свидетельствовать об их закупке за счет пациента.

«В одном из онкологических центров в течение января-февраля 2025 года отсутствовали необходимые расходные материалы для применения инфузионных насосов у пациентов с раком молочной железы. Всего мониторинг по этому направлению проводится в 7 медучреждениях», — отметили в Минздраве.

Мониторинг за другими пакетами продолжается. К началу июля планируется завершить проверки по пакетам хирургической и стационарной помощи. Особое внимание будет уделено наличию антибиотиков и обоснованности их назначения.

«Мы не допустим, чтобы пациенты платили за то, что уже профинансировано государством. Платные „списки лекарств“ или вымогание денег за услугу, покрываемую Программой медицинских гарантий, — это нарушение закона. Министерство здравоохранения вместе с НСЗУ будет применять все доступные инструменты, чтобы подобные практики исчезли. Призываю граждан: если вам в больнице выдают список лекарств или требуют оплату за безвозмездную услугу — обращайтесь на горячую линию Минздрава 0800505201 или НСЗУ 16−77. Мы будем реагировать соответственно», — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Несмотря на гарантированное право на безвозмездную медицинскую помощь, НСЗУ ежегодно фиксирует сотни обращений граждан, сообщающих о требовании оплаты услуг или лекарств, которые должны покрываться государством.

С 2019 года таких обращений зафиксировано почти 2900, то есть более 23% всех жалоб. Минздрав и НСЗУ призывают все учреждения здравоохранения добросовестно выполнять свои договорные обязательства, а граждан не молчать о фактах нарушений.