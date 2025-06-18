Платные «списки лекарств»: Мониторинг Минздрава выявил в больницах значительные нарушения

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

18 июня 2025, 8:55 Читати українською

Платные «списки лекарств»: Мониторинг Минздрава выявил в больницах значительные нарушения

206 медицинских учреждений получили запросы от НСЗУ с требованием предоставить объяснения и подтверждающие документы о бесплатном обеспечении пациентов лекарствами и медизделиями. По причине непредоставления обоснованных объяснений НСЗУ остановила оплаты для 36 из них в мае 2025 года — согласно условиям договора. Об этом идет речь в сообщении Министерства здравоохранения от 16 июня.

206 медицинских учреждений получили запросы от НСЗУ с требованием предоставить объяснения и подтверждающие документы о бесплатном обеспечении пациентов лекарствами и медизделиями.
Фото: Getty Images

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Нарушения в больницах

Как отмечается, в ходе внепланового мониторинга уже выявлены конкретные нарушения.

В частности, в 2 из 6 проверенных учреждений, оказывающих помощь при инсульте с использованием эндоваскулярных вмешательств, выявлены факты использования медизделий, которые не учитывались в заведении, что может свидетельствовать об их закупке за счет пациента.

«В одном из онкологических центров в течение января-февраля 2025 года отсутствовали необходимые расходные материалы для применения инфузионных насосов у пациентов с раком молочной железы. Всего мониторинг по этому направлению проводится в 7 медучреждениях», — отметили в Минздраве.

Мониторинг за другими пакетами продолжается. К началу июля планируется завершить проверки по пакетам хирургической и стационарной помощи. Особое внимание будет уделено наличию антибиотиков и обоснованности их назначения.

«Мы не допустим, чтобы пациенты платили за то, что уже профинансировано государством. Платные „списки лекарств“ или вымогание денег за услугу, покрываемую Программой медицинских гарантий, — это нарушение закона. Министерство здравоохранения вместе с НСЗУ будет применять все доступные инструменты, чтобы подобные практики исчезли. Призываю граждан: если вам в больнице выдают список лекарств или требуют оплату за безвозмездную услугу — обращайтесь на горячую линию Минздрава 0800505201 или НСЗУ 16−77. Мы будем реагировать соответственно», — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Несмотря на гарантированное право на безвозмездную медицинскую помощь, НСЗУ ежегодно фиксирует сотни обращений граждан, сообщающих о требовании оплаты услуг или лекарств, которые должны покрываться государством.

С 2019 года таких обращений зафиксировано почти 2900, то есть более 23% всех жалоб. Минздрав и НСЗУ призывают все учреждения здравоохранения добросовестно выполнять свои договорные обязательства, а граждан не молчать о фактах нарушений.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
18 июня 2025, 9:29
#
Вот никогда такого не было…
и повторяется опять?!
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает artem и 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами