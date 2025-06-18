За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1040 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1007160 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 июня: 1040 российских оккупантов, 23 ракеты и 184 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1007160 (+1040) человек,
- танков — 10947 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 22845 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 29265 (+37) ед,
- РСЗО — 1420 (+1) ед,
- средства ПВО — 1187 (+0) ед,
- самолетов — 416 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 41165 (+184),
- крылатые ракеты — 3369 (+23),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 52312 (+137) ед,
- специальная техника — 3916 (+0)
Источник: Минфин
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