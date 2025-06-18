НБУ обновил требования по капиталу для небанковских поставщиков платежных услуг

Нацбанк в пределах полномочий согласно закону «О платежных услугах» обновил пруденциальные требования к небанковским предоставителям платежных услуг. Об этом сообщил регулятор во вторник, 16 июня.

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Новые требования

Новое Положение о требованиях к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг определяет:

составляющие регулятивного капитала;

требования к достаточности (адекватности) регулятивного капитала небанковских поставщиков платежных услуг;

порядок расчета целевого размера регулятивного капитала;

порядок учета субординированного долга при расчете регулятивного капитала;

список пруденциальных нормативов.

В чем важность

Указанные изменения являются очередным шагом по приближению регулирования финансового сектора Украины к требованиям права ЕС.

В то же время Положение об установлении пруденциальных нормативов, обязательных для соблюдения небанковскими предоставителями платежных услуг, и определение методики их расчета признано утратившим силу.

Кроме того, изменения в Положение об авторизации поставщиков финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг обеспечивают унификацию процедур привлечения и получения разрешения на учет субординированного долга поставщиками финансовых услуг, включая поставщиков платежных услуг.

Указанные изменения вступают в силу с 18 июня 2025 года.