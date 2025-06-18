Нацбанк в пределах полномочий согласно закону «О платежных услугах» обновил пруденциальные требования к небанковским предоставителям платежных услуг. Об этом сообщил регулятор во вторник, 16 июня.
НБУ обновил требования по капиталу для небанковских поставщиков платежных услуг
Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Новые требования
Новое Положение о требованиях к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг определяет:
- составляющие регулятивного капитала;
- требования к достаточности (адекватности) регулятивного капитала небанковских поставщиков платежных услуг;
- порядок расчета целевого размера регулятивного капитала;
- порядок учета субординированного долга при расчете регулятивного капитала;
- список пруденциальных нормативов.
В чем важность
Указанные изменения являются очередным шагом по приближению регулирования финансового сектора Украины к требованиям права ЕС.
В то же время Положение об установлении пруденциальных нормативов, обязательных для соблюдения небанковскими предоставителями платежных услуг, и определение методики их расчета признано утратившим силу.
Кроме того, изменения в Положение об авторизации поставщиков финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг обеспечивают унификацию процедур привлечения и получения разрешения на учет субординированного долга поставщиками финансовых услуг, включая поставщиков платежных услуг.
Указанные изменения вступают в силу с 18 июня 2025 года.
Комментарии