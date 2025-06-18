Канада предоставит Украине военную помощь на $1,5 млрд и введет новые санкции против россии

Канада предоставит Украине 2 млрд канадских долларов ($1,47 млрд) военной помощи, а также введет новые санкции против россии. Об этом во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Марк Карни, пишет Reuters .

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По словам Карни, ночная (с 16 на 17 июня) российская атака на Киев, в результате которой погибли 15 человек, «подчеркивает важность полной солидарности с Украиной».

Канадский премьер добавил, что когда лидеры G7 встретились на ужине в понедельник, 16 июня, они отметили важность использования «максимального давления на россию», чтобы заставить ее начать серьезные мирные переговоры.

«Мы готовы к мирным переговорам, безусловному прекращению огня — я думаю, это очень важно. Но для этого нам нужно давление», — ответил Зеленский.

Военная помощь

Карни анонсировал новую военную поддержку Украины: дроны, вертолеты, боеприпасы на сумму более 2 млрд канадских долларов, что эквивалентно $1,5 млрд. Часть этих средств будет направлена на внутреннее оборонное производство Украины. Он отметил, что Канада будет формировать всю военную помощь в соответствии с актуальными потребностями ВСУ.

Премьер-министр Канады также объявил следующий транш более чем на 2 млрд канадских долларов ($1,5 млрд) за счет доходов от замороженных российских активов.

Зеленский поблагодарил Карни за новый военный пакет и поддержку украинцев со стороны канадского народа.

Напомним

Во вторник, 17 июня, президент Владимир Зеленский прибыл в Канаду на саммит G7. Мероприятие проходит в городе Кананаскис. Зеленский уже встретился с премьер-министром Канады Марком Карни.

Глава государства примет участие в специальном заседании лидеров стран G7 «A strong and sovereign Ukraine».