Официальный курс валют: гривня немного укрепилась в паре с евро

Национальный банк установил официальный курс доллара на 18 июня на уровне 41,5255 грн/$ , что означает незначительное укрепление гривны по сравнению со вторником ( 41,5306 грн/$ ). Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Гривня-доллар: исторический максимум для американской валюты был зафиксирован в январе на уровне 42,2841 грн/$.

Гривня-евро: на 18 июня курс евро упал на 5 копеек до 48,0159 грн/€ по сравнению со вторником. 13 июня евро установило исторический максимум на уровне 48,0825 грн.

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