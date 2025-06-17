Национальный банк установил официальный курс доллара на 18 июня на уровне 41,5255 грн/$, что означает незначительное укрепление гривны по сравнению со вторником (41,5306 грн/$). Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Официальный курс валют: гривня немного укрепилась в паре с евро
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Гривня-доллар: исторический максимум для американской валюты был зафиксирован в январе на уровне 42,2841 грн/$.
Гривня-евро: на 18 июня курс евро упал на 5 копеек до 48,0159 грн/€ по сравнению со вторником. 13 июня евро установило исторический максимум на уровне 48,0825 грн.
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Источник: Минфин
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