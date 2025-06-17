К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и продаже. Евро выросло на 1 копейку в покупке и в продаже.
Курс валют на вечер 17 июня: евро держится выше 48 грн на межбанке
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Открытие 17 июня
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Закрытие 17 июня
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Изменения
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41,54/41,57
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41,56/41,59
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2 /2
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48,04/48,06
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48,05/48,07
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1/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,75 грн. Евро покупают за 47,70 грн., а продают за 48,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,42−41,47, евро — 48,20−48,34 грн.
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Источник: Минфин
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