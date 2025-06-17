Акции китайского торговца травами Regencell выросли на 46 000%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июня 2025, 17:15 Читати українською

Акции китайского торговца травами Regencell выросли на 46 000%

Regencell — пример спекулятивной акции, привлекшей необычный всплеск интереса инвесторов. Компания продает травяные препараты, которые якобы помогают при лечении СДВГ и аутизма. С начала года Regencell выросла на фантастические 46 000% и сейчас стоит $29,7 млрд, сообщает CNBC.

Regencell — пример спекулятивной акции, привлекшей необычный всплеск интереса инвесторов.
Фото: finance.yahoo.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

Только вчера, за один день, бумаги гонконгской компании выросли более чем на 280%. Рыночная стоимость Regencell сегодня сопоставима с Lululemon и превосходит капитализацию Super Micro Computer и Fifth Third Bancorp.

Всплеск интереса

Всплеск интереса к Regencell совпал с повышенным вниманием к альтернативной медицине после назначения Роберта Ф. Кеннеди-младшего главой Министерства здравоохранения и социальных служб США в феврале.

Кеннеди, скептически настроенный в отношении вакцин, предпринял шаги по сокращению прививок в США, на прошлой неделе распустив консультативную группу при Центрах по контролю и профилактике заболеваний.

Regencell основана в 2014 году, а на Nasdaq торгуется с 2021 года. Акции компании часто демонстрируют гигантские однодневные колебания: 21 марта они взлетели примерно на 30%, а в следующий торговый день упали на 30%.

Бизнес Regencell строится вокруг некой формулы традиционной китайской медицины, разработанной в партнерстве с «врачом» Сик-Ки Ау на основе его «теории мозга Сик-Ки Ау». Сик-Ки Ау является отцом гендиректора Regencell Ят-Гая Ау.

Компания продает настойки, позиционирующиеся в качестве лекарств для лечения легких, СДВГ и аутизма. В их состав входят исключительно натуральные компоненты: «детоксикационные» травы и средства для пищеварения. О клинических испытаниях и эффективности препаратов достоверных сведений нет.

В годовых отчетах Regencell фигурируют только убытки. В документах говорится, что у компании нет патентов или заявок на патенты, а также опыта и возможности дистрибуции товаров.

Судя по сообщениям на Reddit, к бумагам Regencell относятся как к мемкоинам. На LinkedIn в мае один инвестор признался, что «не может перестать смеяться», прочитав описание компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает patterson и 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами