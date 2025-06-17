Акции китайского торговца травами Regencell выросли на 46 000%

Regencell — пример спекулятивной акции, привлекшей необычный всплеск интереса инвесторов. Компания продает травяные препараты, которые якобы помогают при лечении СДВГ и аутизма. С начала года Regencell выросла на фантастические 46 000% и сейчас стоит $29,7 млрд, сообщает CNBC.

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Детали

Только вчера, за один день, бумаги гонконгской компании выросли более чем на 280%. Рыночная стоимость Regencell сегодня сопоставима с Lululemon и превосходит капитализацию Super Micro Computer и Fifth Third Bancorp.

Всплеск интереса

Всплеск интереса к Regencell совпал с повышенным вниманием к альтернативной медицине после назначения Роберта Ф. Кеннеди-младшего главой Министерства здравоохранения и социальных служб США в феврале.

Кеннеди, скептически настроенный в отношении вакцин, предпринял шаги по сокращению прививок в США, на прошлой неделе распустив консультативную группу при Центрах по контролю и профилактике заболеваний.

Regencell основана в 2014 году, а на Nasdaq торгуется с 2021 года. Акции компании часто демонстрируют гигантские однодневные колебания: 21 марта они взлетели примерно на 30%, а в следующий торговый день упали на 30%.

Бизнес Regencell строится вокруг некой формулы традиционной китайской медицины, разработанной в партнерстве с «врачом» Сик-Ки Ау на основе его «теории мозга Сик-Ки Ау». Сик-Ки Ау является отцом гендиректора Regencell Ят-Гая Ау.

Компания продает настойки, позиционирующиеся в качестве лекарств для лечения легких, СДВГ и аутизма. В их состав входят исключительно натуральные компоненты: «детоксикационные» травы и средства для пищеварения. О клинических испытаниях и эффективности препаратов достоверных сведений нет.

В годовых отчетах Regencell фигурируют только убытки. В документах говорится, что у компании нет патентов или заявок на патенты, а также опыта и возможности дистрибуции товаров.

Судя по сообщениям на Reddit, к бумагам Regencell относятся как к мемкоинам. На LinkedIn в мае один инвестор признался, что «не может перестать смеяться», прочитав описание компании.