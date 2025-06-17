Audi Q3 официально представлен. Что известно о новом кроссовере(фото)

Audi Q3 2026 станет самым доступным кроссовером марки, ведь младшую модель Q2 скоро снимут с производства. Он поступит в продажу с октября по цене от 44 600 евро . Об этом 16 июня сообщила пресс-служба компании на официальном сайте Audi.

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Что известно о новинке

Кроссовер Audi Q3 дебютирует с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (265 л. с.), а также с 2,0-литровым 150-сильным турбодизелем и 272-сильной плагин-гибридной установкой (она позволяет проехать 119 км на электротяге).

Мультимедийная система была дополнена искусственным интеллектом. Среди опций есть 420-ваттная акустика Sonos с 12 динамиками, парковочный автопилот и система полуавтономного движения.

Все версии оснащены роботом S-tronic, а привод может быть передним или полным. За доплату доступны адаптивные амортизаторы.

Audi Q3 2026 стал более просторным внутри, а его задние кресла имеют горизонтальную регулировку. В зависимости от их положения объем багажника составляет 488−575 л, а со сложенными креслами возрастает до 1386 л.