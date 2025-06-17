Китайские акции из соцсетей стали ловушкой для американских инвесторов — WSJ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как злоумышленники находили жертв

Злоумышленники находили жертв через социальные сети и мессенджеры, выдавая себя за финансовых консультантов и убеждая их инвестировать в акции небольших, но реальных китайских компаний, якобы стоящих на пороге больших успехов.

Как правило, схема выглядела так: мошенники заранее закупали акции по низкой цене, после чего запускали агрессивную рекламную кампанию на Facebook, Instagram и WhatsApp, уверяя инвесторов, что стоимость бумаг вот-вот резко вырастет из-за крупной сделки или поглощения.

Когда цены акций искусственно разгонялись за счет притока доверчивых инвесторов, организаторы схемы массово продавали бумаги, провоцируя резкое падение их стоимости.

Среди пострадавших оказался Брэйден Линдстром, профессор из Юты, вложивший $82 тысяч в китайскую транспортную компанию Jayud Global Logistics. Цена ее акций упала на 96% сразу после пика, и Линдстром потерял почти все.

Другой инвестор из Северной Калифорнии лишился $320 тысяч, а инвестор из Миссури потерял $54 тысяч. Всего только в одной из таких схем с акциями Jayud 96 инвесторов потеряли около $9 млн.

В общей сложности, по данным WSJ, почти треть из примерно 60 китайских компаний, проведших IPO на Nasdaq с 2020 года, пережили обвал акций более чем на 50% за один день. Ярким примером стала китайская образовательная компания China Liberal Education Holdings: группа трейдеров из Малайзии и Тайваня заработала на схеме «pump and dump» $480 млн, обманув около 600 инвесторов.

Резкие всплески объема торгов привлекают не только новых покупателей, но и шортселлеров — тех, кто ставит на падение цены, объясняет профессиональный трейдер Натан Мишо, который активно освещает подобные схемы в соцсетях.

Однако, по его словам, игра на понижение может невольно подогревать мошенничество: когда организаторы продолжают разгонять цену вверх, шортселлеры вынуждены срочно выкупать акции, чтобы закрыть позиции, тем самым еще больше разгоняя котировки.

«Похоже, мошенники поняли, что сегодня труднее заставить людей покупать акции — гораздо проще заманить их в ловушку с шортами, — говорит Мишо. — Торгуя такими бумагами, можно в один день уничтожить свою карьеру».