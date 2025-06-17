Экономические настроения в еврозоне значительно улучшились

Индикатор экономических ожиданий ZEW для стран еврозоны в июне 2025 года резко вырос на 23,7 пункта, достигнув 35,3 пункта — это значительно выше прогнозов на уровне 23,5. Об этом сообщает Trading Economics.

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Оптимизм аналитиков растет

49,7% экспертов ожидают стабильности в экономике, 42,8% прогнозируют улучшение и только 7,5% видят ухудшение.

Текущее состояние и инфляционные ожидания

Индикатор текущей экономической ситуации поднялся на 11,7 пункта до -30. Ожидания инфляции выросли на 3,4 пункта до -14,7.

Почему это важно

Резкий рост ZEW свидетельствует о возобновлении доверия к экономике еврозоны, невзирая на негативные оценки текущего состояния. Показатель инфляционных ожиданий остается в отрицательной зоне, что может указывать на потенциальное понижение цен.