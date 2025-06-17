ЕС отказался от диалога с Китаем из-за углубления торговых споров

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 июня 2025, 14:04 Читати українською

ЕС отказался от диалога с Китаем из-за углубления торговых споров

Европейский Союз отказался от проведения главного «экономического диалога» с Пекином в преддверии саммита лидеров в следующем месяце из-за отсутствия прогресса в многочисленных торговых спорах. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Financial Times.

Европейский Союз отказался от проведения главного «экономического диалога» с Пекином в преддверии саммита лидеров в следующем месяце из-за отсутствия прогресса в многочисленных торговых спорах.
Фото: AI

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это решение было принято накануне предстоящего в следующем месяце саммита лидеров и подчеркивает глубокие разногласия между сторонами, несмотря на попытки Пекина привлечь Европу как противовес США на фоне «тарифной войны» президента Дональда Трампа.

Экономический диалог часто служит основой для подготовки саммита лидеров ЕС-Китай, который в этом году запланирован на 24−25 июля в Пекине. Этот саммит имеет особое дипломатическое значение, поскольку отмечает 50-летие двусторонних отношений.

«Китай хотел бы провести экономический диалог, но мы не видим ни одного прогресса во всех наших переговорах», — отметил один из собеседников издания.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС, пожелавшее остаться анонимным, добавил, что блок проведет встречу лишь в том случае, если на саммите будут достигнуты соглашения, которые нужно будет реализовать.

Торговые споры

ЕС и Китай погружены в растущее количество торговых споров. В прошлом году Брюссель ввел таможенные пошлины на китайские электромобили после того, как обнаружил, что отрасль получала огромные государственные субсидии.

В ответ Китай ввел антидемпинговые пошлины на бренде ЕС и начал антисубсидийное расследование свинины и некоторых молочных продуктов, что может привести к дальнейшим пошлинам.

В последние недели ЕС запретил китайские медицинские устройства для большинства государственных закупок и наложил антидемпинговые пошлины на китайскую твердую фанеру, используемую в строительстве.

Напряженность обострилась из-за введения Пекином ограничений на экспорт редкоземельных металлов в апреле, что явилось ответом на тарифы США.

Китай имеет почти монопольное положение в производстве и переработке многих редкоземельных металлов, используемых в электронике, электродвигателях, ветровых турбинах и оборонной промышленности.

Медленное издание Пекином экспортных лицензий побудило некоторых европейских производителей предупреждать об остановке производства.

Снижение ожиданий от саммита

Отказ от этих переговоров снизит ожидания каких-либо конкретных достижений на саммите лидеров, хотя другое должностное лицо ЕС отметило, что «экономический диалог» проводится нерегулярно и не всегда предшествует саммиту.

Китай на саммите будет представлять премьер Ли Цян, второе по рангу должностное лицо страны, а не президент Си Цзиньпин. Несмотря на то, что встреча состоится в Пекине и отмечает исторический полувековой юбилей, это было расценено в Брюсселе как проявление пренебрежения.

Последнему саммиту лидеров ЕС-Китай в декабре 2023 года предшествовали переговоры между комиссаром по экономике и торговле Валдисом Домбровскисом и вице-премьером Китая Хэ Лифеном.

На этой встрече Домбровскис поднял вопрос доступа европейских предприятий к китайскому рынку, в частности для экспорта агропродовольственной продукции, медицинских изделий, косметики и детских смесей.

Большинство из этих вопросов остаются нерешенными, по словам Марии Мартин-Прат, главной торговой представительницы ЕС по делам Китая.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Romanenkas17
Romanenkas17
17 июня 2025, 15:49
#
Європезоїдні керівники ріжуть гілку, на якій сидять). Нема співробітництва з Китаєм — так і нехай не буде))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Romanenkas17 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами