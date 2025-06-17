ЕС отказался от диалога с Китаем из-за углубления торговых споров

Европейский Союз отказался от проведения главного «экономического диалога» с Пекином в преддверии саммита лидеров в следующем месяце из-за отсутствия прогресса в многочисленных торговых спорах. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на Financial Times.

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Это решение было принято накануне предстоящего в следующем месяце саммита лидеров и подчеркивает глубокие разногласия между сторонами, несмотря на попытки Пекина привлечь Европу как противовес США на фоне «тарифной войны» президента Дональда Трампа.

Экономический диалог часто служит основой для подготовки саммита лидеров ЕС-Китай, который в этом году запланирован на 24−25 июля в Пекине. Этот саммит имеет особое дипломатическое значение, поскольку отмечает 50-летие двусторонних отношений.

«Китай хотел бы провести экономический диалог, но мы не видим ни одного прогресса во всех наших переговорах», — отметил один из собеседников издания.

Высокопоставленное должностное лицо ЕС, пожелавшее остаться анонимным, добавил, что блок проведет встречу лишь в том случае, если на саммите будут достигнуты соглашения, которые нужно будет реализовать.

Торговые споры

ЕС и Китай погружены в растущее количество торговых споров. В прошлом году Брюссель ввел таможенные пошлины на китайские электромобили после того, как обнаружил, что отрасль получала огромные государственные субсидии.

В ответ Китай ввел антидемпинговые пошлины на бренде ЕС и начал антисубсидийное расследование свинины и некоторых молочных продуктов, что может привести к дальнейшим пошлинам.

В последние недели ЕС запретил китайские медицинские устройства для большинства государственных закупок и наложил антидемпинговые пошлины на китайскую твердую фанеру, используемую в строительстве.

Напряженность обострилась из-за введения Пекином ограничений на экспорт редкоземельных металлов в апреле, что явилось ответом на тарифы США.

Китай имеет почти монопольное положение в производстве и переработке многих редкоземельных металлов, используемых в электронике, электродвигателях, ветровых турбинах и оборонной промышленности.

Медленное издание Пекином экспортных лицензий побудило некоторых европейских производителей предупреждать об остановке производства.

Снижение ожиданий от саммита

Отказ от этих переговоров снизит ожидания каких-либо конкретных достижений на саммите лидеров, хотя другое должностное лицо ЕС отметило, что «экономический диалог» проводится нерегулярно и не всегда предшествует саммиту.

Китай на саммите будет представлять премьер Ли Цян, второе по рангу должностное лицо страны, а не президент Си Цзиньпин. Несмотря на то, что встреча состоится в Пекине и отмечает исторический полувековой юбилей, это было расценено в Брюсселе как проявление пренебрежения.

Последнему саммиту лидеров ЕС-Китай в декабре 2023 года предшествовали переговоры между комиссаром по экономике и торговле Валдисом Домбровскисом и вице-премьером Китая Хэ Лифеном.

На этой встрече Домбровскис поднял вопрос доступа европейских предприятий к китайскому рынку, в частности для экспорта агропродовольственной продукции, медицинских изделий, косметики и детских смесей.

Большинство из этих вопросов остаются нерешенными, по словам Марии Мартин-Прат, главной торговой представительницы ЕС по делам Китая.