Золото стало главным защитным активом инвесторов

Золото стало основным активом-хранилищем в этом году, обогнав японскую иену, швейцарский франк и американские гособлигации. Инвесторы все чаще выбирают желтый металл на фоне геополитического напряжения. Об этом 17 июня сообщает CNBC.

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Динамика цен: золото стремительно растет

С начала 2025 года стоимость золота выросла на 30%, достигнув $3500 за унцию в апреле. По состоянию на 17 июня металл торгуется на уровне $3403.

Для сравнения:

иена окрепла на 8%,

франк — на 10%,

индекс доллара США упал на 10%,

доходность 10-летних облигаций США снизилась на 19 б.п.

Почему облигации США теряют привлекательность

В апреле американские гособлигации пережили масштабную распродажу после введения тарифов администрацией Дональда Трампа. В мае Moody's снизило кредитный рейтинг США, а новые налоговые инициативы президента ужесточили опасения по поводу дефицита бюджета.

В отличие от валют или гособязательств золото не зависит от экономики отдельной страны.

Почему спрос на золото растет: