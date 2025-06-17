Золото стало основным активом-хранилищем в этом году, обогнав японскую иену, швейцарский франк и американские гособлигации. Инвесторы все чаще выбирают желтый металл на фоне геополитического напряжения. Об этом 17 июня сообщает CNBC.
Золото стало главным защитным активом инвесторов
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Динамика цен: золото стремительно растет
С начала 2025 года стоимость золота выросла на 30%, достигнув $3500 за унцию в апреле. По состоянию на 17 июня металл торгуется на уровне $3403.
Для сравнения:
- иена окрепла на 8%,
- франк — на 10%,
- индекс доллара США упал на 10%,
- доходность 10-летних облигаций США снизилась на 19 б.п.
Почему облигации США теряют привлекательность
В апреле американские гособлигации пережили масштабную распродажу после введения тарифов администрацией Дональда Трампа. В мае Moody's снизило кредитный рейтинг США, а новые налоговые инициативы президента ужесточили опасения по поводу дефицита бюджета.
В отличие от валют или гособязательств золото не зависит от экономики отдельной страны.
Почему спрос на золото растет:
- Геополитическая нестабильность (в частности на Ближнем Востоке),
- Слабость доллара и американских активов,
- Активные закупки центробанков (в 2024 году они купили 1044,6 тонн — третий год подряд свыше 1000 тонн).
Источник: Минфин
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