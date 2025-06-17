Приток в криптофонды за неделю достиг почти $2 миллиарда: что нового на крипторынке

Приток в криптофонды за неделю достиг почти $2 миллиарда

Институционные инвесторы продолжают вкладывать в цифровые активы, несмотря на эскалацию конфликта между Израилем и Ираном.

«Несмотря на давление на рисковые активы из-за геополитических рисков, цифровые активы продемонстрировали устойчивость и, как и золото, зафиксировали приток капитала», — отметил глава отдела исследований CoinShares Джеймс Баттерфилл.

Общие поступления за девять недель составляют $12,9 млрд, а с начала года — $13,2 млрд. Совокупный AUM фондов составил $179 млрд.

Инвестиционные продукты на базе биткоина за неделю привлекли $1,3 млрд. после двух недель оттока Общий AUM достиг $156,7 млрд. — значительную долю обеспечили американские спотовые ETF.

В то же время фонды с короткой позицией по BTC подверглись оттоку в размере $3,7 млн.

Ethereum -ETF продемонстрировали сильнейшую неделю за четыре месяца — $585 млн чистого притока, из которых $528,2 млн приходится на США.

Фонды на базе XRP зафиксировали первый приток за три недели — $11,8 млн. Продукты, связанные с Sui, привлекли $3,5 млн.

«Позитивные настроения наблюдаются по всему миру, но больше всего — в США ($1,9 млрд), далее — Германия ($39,2 млн), Швейцария ($20,7 млн) и Канада ($12,1 млн). В то время как Гонконг и Бразилия продемонстрировали отток в $56,8 млн и $8,5 млн соответственно»,

В споте биткоин- и Ethereum-ETF поступило около $430 миллионов

16 июня 2025 года в споте биткоин-ETF поступило $408,59 млн. Положительная тенденция в секторе продолжается уже пятый день подряд, за этот период в продукты на базе первой криптовалюты поступило $1,39 млрд. Об этом свидетельствуют данные SoSoValue.

В частности, 16 июня приток средств получили следующие биткоин-фонды:

IBIT — $266,60 млн;

FBTC — $82,96 млн;

BITB — $41,38 млн;

GBTC — $12,84 млн;

BTC — $4,81 млн.

В шести продуктах активность не проявили, еще по одному данные не обновили.

В секторе Ethereum-ETF после оттока на $2,18 млн возобновилась положительная динамика, продолжавшаяся с 16 мая.

16 июня приток составил $21,39 млн. $16,08 млн привлек продукт ETHA от BlackRock. Также средства поступили в фонд от Fidelity — $5,31 млн. В остальных продуктах движение капитала не наблюдалось.

Спотовые биткоин-ETF в Гонконге зафиксировали отток на 22,1 BTC, у местных Ethereum-ETF активность не зафиксировали.

Стейблкоины стоят на пороге цифровой революции — руководитель Circle

Генеральный директор Circle Джереми Аллейр заявил, что стейблкоины вскоре станут двигателем технологических изменений, и сравнил их с «мобильной революцией» прошлого десятилетия.

По его мнению, разработчики еще не осознали полный потенциал программируемых цифровых долларов, так же как в первые годы развития смартфонов недооценивали их возможности Аллейр назвал стейблкоины «самой полезной формой денег в истории».

Заявление прозвучало на фоне дискуссии в X, где партнер a16z Сэм Бронер отметил, что стейблкоины усиливают конкуренцию в финансовом секторе, снижают стоимость создания финтех-продуктов и открывают более широкий доступ к услугам.

Аналитик a16z Дарен Мацуок подкрепил эти тезисы статистикой.

За последние 12 месяцев объем транзакций со стейблкоинами превысил $33 трлн — почти в 20 раз больше, чем у PayPal, и в три раза больше, чем Visa.

«Это, пожалуй, первая реальная возможность привлечь миллиард людей в криптовалюты», — подчеркнул он.

CoinShares подала заявку на запуск спотового Solana-ETF

Компания CoinShares подала заявку по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на запуск спотового Solana-ETF. При этом продукт включает стейкинг.

Фонд называется CoinShares Solana ETF. В случае одобрения продукт будет торговаться на бирже Nasdaq.

Также в заявке говорится, что поставщик ETF может осуществлять стейкинг активов траста с помощью доверенных посредников.

CoinShares — это восьмой контрагент, который подал заявку на регистрацию спотового Solana-ETF.

Ранее другие поставщики биржевых фондов подали исправленные формы S-1 после соответствующего запроса со стороны SEC. Это указывает на то, что процесс рассмотрения заявок движется.