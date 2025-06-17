Японские фондовые индексы растут после решения центробанка

Nikkei 225 поднялся на 0,59%, достигнув 38537 пунктов, а Topix вырос на 0,35%, до 2787 пунктов, продолжая рост с предыдущего торгового дня. Инвесторы положительно восприняли последнее решение Банка Японии по поводу монетарной политики. Об этом 17 июня сообщает TE, передает Минфин.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Монетарная политика остается неизменной

Как и ожидалось, центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 0,5%, заявив, что сокращение баланса начнется только со следующего года. Это свидетельствует об осторожном подходе к сокращению стимулов.

Реакция рынка и комментарии главы Банка

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что регулятор внимательно следит за экономической ситуацией, особенно на фоне изменений в мировой торговле. Он также не исключил дальнейшего повышения ставок, если это будет необходимо.

Воздействие внешних факторов

Японский рынок также поддержал восстановление на Уолл-стрит, где инвесторы игнорировали обострение геополитического напряжения на Ближнем Востоке.

Лидеры роста среди акций: