Nikkei 225 поднялся на 0,59%, достигнув 38537 пунктов, а Topix вырос на 0,35%, до 2787 пунктов, продолжая рост с предыдущего торгового дня. Инвесторы положительно восприняли последнее решение Банка Японии по поводу монетарной политики. Об этом 17 июня сообщает TE, передает Минфин.
Японские фондовые индексы растут после решения центробанка
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Монетарная политика остается неизменной
Как и ожидалось, центральный банк оставил ключевую ставку на уровне 0,5%, заявив, что сокращение баланса начнется только со следующего года. Это свидетельствует об осторожном подходе к сокращению стимулов.
Реакция рынка и комментарии главы Банка
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил, что регулятор внимательно следит за экономической ситуацией, особенно на фоне изменений в мировой торговле. Он также не исключил дальнейшего повышения ставок, если это будет необходимо.
Воздействие внешних факторов
Японский рынок также поддержал восстановление на Уолл-стрит, где инвесторы игнорировали обострение геополитического напряжения на Ближнем Востоке.
Лидеры роста среди акций:
- Advantest (+2,4%)
- Disco (+6,3%)
- Lasertec (+4,0%)
- Tokyo Electron (+2,9%)
- SoftBank Group (+2,1%)
Источник: Минфин
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