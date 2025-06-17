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17 июня 2025, 11:54 Читати українською

Фонд гарантирования вкладов перечислил в госбюджет 7,9 млрд грн

По результатам 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц перечислил в государственный бюджет 7,9 миллиарда гривен. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Фонда.

По результатам 2024 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц перечислил в государственный бюджет 7,9 миллиарда гривен.
Фото: depositphotos

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Подробности

Как известно, во время системного банковского кризиса 2014−17 годов Национальный банк признал неплатежеспособными 94 банка. То есть больше половины всей банковской системы.

Тогда Фонд, согласно международным практикам, для осуществления возмещения гарантированных вкладов обратился за дополнительным финансированием к государству. Благодаря такому решению вкладчикам неплатежеспособных банков было своевременно выплачено около 90 млрд грн.

Государственные средства привлекались в обмен на векселя, выпущенные Фондом, на 60 миллиардов гривен. До 2022 года Фонд погасил обязательства почти на 22 миллиарда гривен, в том числе 8 млрд грн начисленных процентов.

После начала полномасштабного вторжения россии, с целью обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц, по инициативе Президента, в апреле 2022-го был принят закон, которым предусмотрено стопроцентное гарантирование вкладов физлиц на период военного положения и трех месяцев после его завершения, а также прекращение обязательств Фонда по векселям.

В соответствии с Законом был заключен договор между Фондом и Министерством финансов, которым предусмотрен порядок расчетов, а долг по векселям переведен в условные обязательства. Оплата по договору производится только при наступлении определенных обстоятельств — когда капитал Фонда покрывает ожидаемые будущие расходы на выплату возмещения вкладчикам.

По состоянию на конец 2024 фактическое значение целевого показателя Фонда, который определяется как соотношение капитала Фонда к сумме гарантированных средств вкладчиков, составило 3,04% при плановом показателе 2,5%, а капитал превысил 42 млрд грн с положительной динамикой роста.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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