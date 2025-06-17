Во вторник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 5 копеек в продаже. Евро добавил 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на 17 июня: доллар в банках прибавил 5 копеек, евро — 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках по покупке потерял 1 копейку, а в продаже не изменился. Евро не изменилось в покупке и продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,75 грн. Евро покупают за 47,70 грн, а продают за 48,45 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,47, евро — 48,20−48,35 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,54−41,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 48,04−48,06 грн/евро.
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Источник: Минфин
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