За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 1006120 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 июня: 1060 российских оккупантов, 1 танк и 177 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 1006120 (+1060) человек,
- танков — 10940 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 22814 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 29228 (+20) ед,
- РСЗО — 1419 (+1) ед,
- средства ПВО — 1187 (+0) ед,
- самолетов — 416 (+0) ед,
- вертолетов — 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 40981 (+177),
- крылатые ракеты — 3346 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 52175 (+79) ед,
- специальная техника — 3916 (+0)
Источник: Минфин
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