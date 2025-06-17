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17 июня 2025, 11:15 Читати українською

Трамп заявил, что санкции против россии будут стоить «дорого» США

Президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» заявил, что не спешит вводить более жесткие санкции против россии, отвергнув давление со стороны лидеров союзников, стремящихся сделать больше, чтобы подтолкнуть москву к переговорам. Об этом пишет Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» заявил, что не спешит вводить более жесткие санкции против россии, отвергнув давление со стороны лидеров союзников, стремящихся сделать больше, чтобы подтолкнуть москву к переговорам.
Фото: bloomberg

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Подробности

Президент США неоднократно заявлял, что рассматривает новые экономические санкции против россии, но отказался их выполнить. На вопрос, почему он до сих пор ждет, Трамп ответил журналистам, что хочет увидеть, «будет ли подписано соглашение», и выразил обеспокоенность по поводу влияния санкций на США.

«Не забывайте, знаете ли, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против страны, это стоит США много денег, огромная сумма денег», — сказал Трамп на саммите в Альберте, Канада.

«Это не просто, давайте подпишем документ, вы говорите о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции не так уж просты. Это не просто улица с односторонним движением».

Напомним

Европейские лидеры настаивали на введении новых санкций от Трампа, утверждая, что это критически важно для того, чтобы заставить президента россии владимира путина вести переговоры с большей уверенностью, чтобы прекратить продолжающуюся уже четвертый год войну в Украине. Путин отклонил призывы к прекращению огня и прямых переговоров лицом к лицу с президентом Украины Владимиром Зеленским, выдвинув лишь максималистские требования по территории.

Трамп выразил разочарование как москвой, так и Киевом, заявив на встрече в начале этого месяца с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, что, возможно, другим странам следует «разрешить им немного побороться», что вызвало дальнейшее беспокойство среди союзников, обеспокоенных тем, что президент США покинет Киев.

На вопрос о призывах Европы к санкциям Трамп ответил: «Европа это говорит, но они этого еще не сделали. Давайте сначала увидим, как они это сделают».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Я_ __
Я_ __
17 июня 2025, 11:35
#
«„Не забувайте, знаєте, санкції коштують нам багато грошей. Коли я запроваджую санкції проти країни, це коштує США багато грошей, величезну суму грошей“, — сказав Трамп на саміті в Альберті, Канада.

„Це не просто, давайте підпишемо документ, ви говорите про мільярди й мільярди доларів. Санкції не такі вже й прості. Це не просто вулиця з одностороннім рухом“.»

Тільки гроші можна надрукувати, бо вони все одно друкуються щодня, а людей назад не повернеш, котрі нині гинуть щодня на війні…

«Трамп висловив розчарування як москвою, так і Києвом, заявивши на зустрічі на початку цього місяця з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, що, можливо, іншим країнам варто „дозволити їм трохи поборотися“»

трумп як і америка впали нижче плінтуса з подібними заявами…особливо оце «варто дозволити їм трохи поборотися»…
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Qwerty1999
Qwerty1999
17 июня 2025, 11:45
#
Отказ от продажи оружия Украине
для Трвмпа ничего не стоит…
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AllexL
AllexL
17 июня 2025, 11:46
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Ок, наявність санкцій коштує якісь немалих грошей «прямо зараз», а скільки коштуватиме їх відсутність вже у не такому вже й віддаленному майбутньому?
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