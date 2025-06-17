Президент США Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» заявил, что не спешит вводить более жесткие санкции против россии, отвергнув давление со стороны лидеров союзников, стремящихся сделать больше, чтобы подтолкнуть москву к переговорам. Об этом пишет Bloomberg.

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Президент США неоднократно заявлял, что рассматривает новые экономические санкции против россии, но отказался их выполнить. На вопрос, почему он до сих пор ждет, Трамп ответил журналистам, что хочет увидеть, «будет ли подписано соглашение», и выразил обеспокоенность по поводу влияния санкций на США.

«Не забывайте, знаете ли, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против страны, это стоит США много денег, огромная сумма денег», — сказал Трамп на саммите в Альберте, Канада.

«Это не просто, давайте подпишем документ, вы говорите о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции не так уж просты. Это не просто улица с односторонним движением».

Напомним

Европейские лидеры настаивали на введении новых санкций от Трампа, утверждая, что это критически важно для того, чтобы заставить президента россии владимира путина вести переговоры с большей уверенностью, чтобы прекратить продолжающуюся уже четвертый год войну в Украине. Путин отклонил призывы к прекращению огня и прямых переговоров лицом к лицу с президентом Украины Владимиром Зеленским, выдвинув лишь максималистские требования по территории.

Трамп выразил разочарование как москвой, так и Киевом, заявив на встрече в начале этого месяца с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, что, возможно, другим странам следует «разрешить им немного побороться», что вызвало дальнейшее беспокойство среди союзников, обеспокоенных тем, что президент США покинет Киев.

На вопрос о призывах Европы к санкциям Трамп ответил: «Европа это говорит, но они этого еще не сделали. Давайте сначала увидим, как они это сделают».