За пять месяцев в бюджет уплачено 137,6 млрд грн НДФЛ и военного сбора — Гетманцев

В январе-мае 2025 года налогоплательщики направили в Государственный бюджет 137,6 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и военного сбора. Из этой суммы 61,6 млрд грн составил военный сбор — это 44,8% всех поступлений. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

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После введения с января 2025 года военного сбора для плательщиков единого налога бюджет дополнительно получил 5,7 млрд грн:

5,2 млрд грн — уплачено физическими лицами-предпринимателями (ФОП);

0,5 млрд грн — юридическими лицами.

По словам Гетманцева, несмотря на рост поступлений, уровень тенизации зарплат в Украине остается сверхвысоким.

«Прозрачное оформление работников и полное декларирование доходов — это не только требование закона, но и эффективный механизм увеличения бюджетных ресурсов. Детенизация рынка труда — реальный резерв для укрепления финансовой системы государства», — подытожил он.