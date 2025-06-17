Приток ПИИ в развивающиеся экономики снизился до самого низкого уровня с 2005 года — Всемирный банк

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в развивающиеся экономики в 2023 году снизились до минимальных с 2005 года $435 млрд, по данным Всемирного банка (ВБ). Для сравнения: ПИИ в экономики с высоким уровнем дохода в позапрошлом году составили $336 млрд — минимум с 1996 года.

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Детали

Размер ПИИ в развивающиеся экономики в 2023 году составил 2,3% их ВВП, что примерно вдвое меньше пикового показателя 2008 года.

Такие инвестиции в позапрошлом году представляли собой около половины всего внешнего финансирования, полученного развивающимися экономиками.

Более свежих данных ВБ не приводит.

В период с 2012 по 2023 год порядка двух третей ПИИ в такие экономики пришлось на десять стран, в том числе треть — на Китай, 10% — на Бразилию, 6% — на Индию. Беднейшие 26 стран привлекли около 2%.

При этом примерно 90% ПИИ в р‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌азвивающиеся экономики за прошедшее десятилетие обеспечили развитые экономики, включая США и ЕС, на которые в совокупности пришлась половина.

«То, что мы видим, — следствие государственной политики, — отмечает Индермит Гилл, главный экономист и старший вице-президент ВБ. — То, что ПИИ выходят на новые минимумы одновременно с тем, как госдолг обновляет рекорды, не совпадение. Сейчас экономический рост нужно стимулировать за счет частных инвестиций, а ПИИ — одна из наиболее продуктивных форм таких инвестиций. Однако в последние годы государства занимаются возведением барьеров для инвестиций и торговли, хотя должны целенаправленно их устранять. Им потребуется отказаться от этой плохой привычки».

По данным анализа 74 развивающихся экономик за 1995−2019 годы, повышение ПИИ на 10% спустя три года обеспечивает прирост реального ВВП на 0,3%, пишет ВБ.