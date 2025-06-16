К закрытию межбанка курс доллара вырос на 8 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже. Евро выросло на 22 копейки в покупке и на 24 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 16 июня: евро продолжает рост на межбанке
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Открытие 16 июня
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Закрытие 16 июня
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Изменения
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41,46/41,50
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41,54/41,57
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8 /7
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47,98/48,02
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48,20/48,22
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22/24
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 47,60 грн., а продают за 48,35 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,41−41,47, евро — 48,20−48,35 грн.
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Источник: Минфин
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