«єОселя»: украинцы получили уже более 28,8 млрд грн льготных кредитов на жилье

С момента старта правительственной программы ипотеки «єОселя» в октябре 2022 года уже 17 451 украинская семья воспользовались возможностью приобрести жилье на льготных условиях. Общая сумма выданных кредитов за это время составляет более 28,8 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.