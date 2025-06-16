С момента старта правительственной программы ипотеки «єОселя» в октябре 2022 года уже 17 451 украинская семья воспользовались возможностью приобрести жилье на льготных условиях. Общая сумма выданных кредитов за это время составляет более 28,8 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
«єОселя»: украинцы получили уже более 28,8 млрд грн льготных кредитов на жилье
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Кто получил льготную ипотеку на прошлой неделе
За прошедшую неделю выдано 149 кредитов на общую сумму более 273 млн грн.
Кредиты под 3% получили:
- 65 военнослужащих и силовиков;
- 12 медиков;
- 5 педагогов;
- 1 ученый.
Кредиты под 7% получили:
- 46 семей без собственного жилья;
- 15 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- 5 ветеранов.
Источник: Минфин
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