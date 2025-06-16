Криптоинвестор купил дешевый поддельный холодный кошелек и потерял $6,5 млн

Криптоинвестор потерял $6,5 млн после покупки так называемого холодного кошелька по скидке на сервисе Douyin — китайской версии TikTok. Об инциденте сообщила блокчейн-безопасная компания SlowMist, пишет Incrypted.

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Как оказалось, устройство было скомпрометировано еще на этапе создания, а все средства исчезли несколько часов после активации. По словам экспертов, закрытый ключ кошелька похитили заранее, что позволило мошенникам мгновенно перевести активы.

«Когда приобретаете холодный кошелек, выбирайте надежный канал. Большинство из имеющихся в интернете — фальшивые», — предостерег бывший сотрудник команды Джихана Ву, соучредителя Bitmain, под псевдонимом Hella.

Неизвестный пользователь купил кошелек через интернет магазин Douyin Shop, где посторонние продавцы имеют право предлагать товары. В этом случае якобы «заводская упаковка» стала частью мошеннической схемы.

Hella рассказал, что пострадавший — его близкий друг — позвонил ночью в состоянии шока. В своем сообщении он описал устройство как «тщательно спроектированную ловушку», а средства «отмыли через Huiwang в течение нескольких часов».

Huiwang, также известный как Huione Group, — это камбоджийский конгломерат, который, по сообщениям, работает в серой зоне. В его состав входят: