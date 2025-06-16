ЕС открыл рынок для украинских семян масличных культур и свеклы

Совет Европейского Союза принял решение о признании эквивалентности украинской системы сертификации семян свеклы, подсолнечника, рапса и сои требованиям законодательства ЕС. Об этом сообщает Минагрополитики.

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Решением внесены изменения в Директиву 2003/17/ЕС, которая придает отдельным странам статус эквивалентности в сфере полевых проверок и производства семян. Это означает, что семена вышеупомянутых культур, произведенные и сертифицированные в Украине, соответствуют стандартам ЕС и могут экспортироваться на рынок Евросоюза.

Признание эквивалентности подтверждает, что национальные процедуры Украины обеспечивают те же гарантии по характеристикам семян, правилам экспертизы, идентификации и контроля, что и требования ЕС. Таким образом, украинские семенные компании получают новые возможности для экспорта, а европейские компании — для расширения географии производства.

«Это историческое решение явилось результатом многолетней работы украинских органов власти совместно с ассоциациями и экспертами аграрной отрасли. Он принят и поддержан Европейским парламентом и Советом ЕС», — подчеркнул министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль.

Решение вступит в силу через 20 дней после его официальной публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним

В 2020 году Европейский Союз признал эквивалентность украинской системы сертификации семян зерновых культур (Решение № 2020/1544 от 21 октября 2020 года). Это позволило экспортировать в страны ЕС семена пшеницы, тритикале, овса, ячменя, риса, ржи, кукурузы и сорго, произведенных в Украине.