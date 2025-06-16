В мае украинский автопарк пополнили 6168 автомобилей на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали Львовская область и Киев. Об этом сообщает «Укравтопром».
В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары
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Где больше всего покупали электрокары
- Львовская область — 799 ед. (91% б/у);
- город Киев — 779 ед. (59% б/у)
- Киевская обл. — 556 ед. (67% б/у);
- Днепропетровская обл. — 518 ед. (76% б/у)
- Одесская обл. — 345 ед. (77% подержанные).
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал VW ID.UNYX.
На Львовщине и в Одесской обл. чаще выбирали Honda eNS1.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Tesla Model Y — в г. Киеве и области, Львовской и Днепропетровщине;
- Nissan Leaf — в Одесской обл.
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Источник: Минфин
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