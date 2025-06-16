В каких областях украинцы чаще всего покупают электрокары

В мае украинский автопарк пополнили 6168 автомобилей на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали Львовская область и Киев. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Где больше всего покупали электрокары

Львовская область — 799 ед. (91% б/у);

город Киев — 779 ед. (59% б/у)

Киевская обл. — 556 ед. (67% б/у);

Днепропетровская обл. — 518 ед. (76% б/у)

Одесская обл. — 345 ед. (77% подержанные).

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках Киева, Киевской области и Днепропетровщины стал VW ID.UNYX.

На Львовщине и в Одесской обл. чаще выбирали Honda eNS1.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто: