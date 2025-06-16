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16 июня 2025, 14:04 Читати українською

Акции Nippon Steel выросли после одобрения сделки Трампом на приобретение US Steel

Акции компании Nippon Steel зафиксировали рост в понедельник. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп одобрил предложение о приобретении US Steel за $14,9 миллиарда. Об этом сообщило 16 июня агентство Reuters, сообщает Минфин.

Акции компании Nippon Steel зафиксировали рост в понедельник.

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Это решение устранило значительное препятствие в процессе переговоров, продолжавшихся 18 месяцев, и открыло Nippon Steel доступ к ключевому рынку, который важен для реализации стратегии ее роста. Одобрение этого соглашения положило конец периоду интенсивных дискуссий, сопровождавшимся оппозицией со стороны профсоюзов и двумя проверками национальной безопасности.

Динамика акций Nippon Steel

Акции Nippon Steel, которая является четвертым по величине производителем стали в мире, выросли на 3%, достигнув отметки в 2915 иен. В начале дня торгов акции не продавались из-за значительного избытка заказов на покупку. Эта цифра превзошла рост индекса Tokyo Nikkei 225, который вырос примерно на 1%.

Детали заключенного соглашения

В пятницу Трамп подписал указ, разрешающий продолжать процесс слияния, но при условии достижения соответствующего соглашения с Министерством финансов по вопросам национальной безопасности. После этого компании официально объявили о подписании соглашения, которое фактически завершило его заключение. Соглашение предусматривает инвестиции в размере 11 миллиардов долларов США к 2028 году, а также включает обязательства по управлению, производству и торговле. Nippon Steel также подтвердила свое намерение приобрести 100% обычных акций U.S. Steel.

Источник: Минфин
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