Тайвань включил китайские компании Huawei и SMIC в «черный список»

Тайвань включил китайские компании Huawei и SMIC в свой «Список стратегически важных высокотехнологичных объектов», что еще больше сближает его с торговой политикой США на фоне растущей напряженности с Пекином, сообщает CNBC.

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Детали

Согласно действующим тайваньским правилам, для поставок продукции местными фирмами компаниям из этого списка требуется специальная лицензия от регуляторов.

В заявлении на сайте Международного управления по торговле Тайваня отмечается, что Huawei и SMIC входят в число 601 нового иностранного предприятия, внесенного в список из-за причастности к распространению вооружений и угроз национальной безопасности.

Huawei и SMIC уже находятся в торговом «черном списке» США и ощутили на себе жесткие ограничения Вашингтона на экспорт передовых чипов. Крупнейший контрактный производитель чипов TSMC также соблюдает американские экспортные ограничения.

По мнению независимого аналитика полупроводниковой отрасли Рэя Вана, добавление Huawei и SMIC в тайваньский черный список призвано укрепить эту политику и закрыть существующие лазейки. Он добавил, что новые внутренние меры могут ужесточить наказания за возможные нарушения в будущем.

Напомним

В октябре прошлого года TSMC оказалась в центре скандала, когда исследовательская компания TechInsights обнаружила в AI-карте Huawei чип, изготовленный TSMC. После этого Минторг США распорядился запретить китайским клиентам доступ к чипам TSMC для AI-сервисов, а сама фабрика может столкнуться со штрафом до $1 млрд по итогам расследования.

Huawei пытается создать альтернативу GPU производства Nvidia для задач искусственного интеллекта, но эксперты считают, что ее развитие сдерживается экспортными ограничениями и отсутствием необходимого масштаба и экосистемы на местном рынке.

Тем не менее по словам Пола Триоло из консалтинговой фирмы DGA-Albright Stonebridge Group, до выявления этих лазеек Huawei удалось получить от TSMC несколько миллионов кремниевых «ди» для своих AI-чипов. Под «ди» понимают крошечные пластинки кремния, на которых размещаются сложные схемы и компоненты процессоров.