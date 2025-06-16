Курс биткоина восстановился после падения

Утром 16 июня курс биткоина (BTC) превысил $107 тыс. Цена первой криптовалюты, обвалившаяся 13 июня к $103 тыс. на фоне конфликта Израиля и Ирана, практически восстановилась. Перед резким падением монета торговалась около $108 тыс.

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На 10:50 цена биткоина колеблется около $107,2 тыс. За сутки он подорожал на 1,4%. Капитализация BTC составляет $2,13 трлн, доля рынка — 64,67%, по данным TradingView.

Ethereum (ETH) торгуется около $2,62 тыс. За последние 24 часа ведущий альткоин поднялся в цене на 4%, за неделю — на 5,5%.

Другие криптовалюты из топ-10 по капитализации также показали рост. Сильнее остальных подорожала Solana (SOL), она выросла в цене на 7,8%. Вплотную к десятке лидеров подобрался токен децентрализованной биржи Hyperliquid: HYPE занял 11-е место в списке крупнейших криптовалют, подорожав за сутки на 11%.

Общая капитализация крипторынка за сутки увеличилась на 1,5%, до $3,33 трлн. Из топ-100 криптовалют за прошедшие сутки самый большой рост показал токен Jito (JTO), он вырос в цене на 16%. Сильнее других за последние 24 часа упал в цене Pi (PI), на 2%.

На фоне роста цен за последние 24 часа криптобиржи ликвидировали позиции 72 тыс. трейдеров на общую сумму около $265 млн, по данным Coinglass. Из них на биткоин пришлось $30 млн, на Ethereum — $52 млн.

Индекс страха и жадности на крипторынке находится на уровне 61 балл из 100. Это зона «жадности», индикатор указывает на то, что инвесторы больше склоняются к покупкам криптовалют, чем к их продажам.